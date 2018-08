Polémique Chine : Demba Ba victime d’insultes racistes

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw — Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) 4 août 2018

Un échange très tendu a opposé l’avant-centre international, en colère, au milieu de terrain chinois du Changchun Yatai Zhang Li, provoquant un début d’échauffourées entre joueurs lors de la rencontre de la 16e journée de Super League (1-1) tenue à Changchun (nord-est).«Nous devons respecter nos adversaires et il doit n’y avoir aucune discrimination»Plusieurs médias chinois ont fait état du caractère raciste des propos visant Demba Ba. «J’ai appris qu’un joueur du Yatai a employé des mots d’insultes envers lui, a reconnu l’entraîneur du Shenhua, Wu Jingui, dans des propos relayés par son club. Partout dans le monde, il a été souligné qu’il ne doit pas y avoir de discours insultants envers les sportifs noirs. La Super League chinoise a des joueurs de plusieurs couleurs de peau. Nous devons respecter nos adversaires et il doit n’y avoir aucune discrimination», a-t-il poursuivi.Demba Ba a plus tard dans la soirée retweeté un message exhortant la Fédération chinoise à «prendre de sérieuses sanctions disciplinaires» contre Zhang Li. L’ouverture d’une enquête sur ces faits a été réclamée sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux.