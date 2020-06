Polémique après l'interpellation d'une infirmière en marge de la manifestation des soignants à Paris

Plus que les revendications, c'est une polémique qui a émergé de la manifestation des soignants à Paris. Une infirmière a été interpellée, mardi 16 juin, en marge de la mobilisation pour "outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre", a rapporté à l'AFP, une source policière alors que plusieurs vidéos de son interpellation circulent sur Twitter.



Sur cette vidéo, on voit une femme portant une blouse blanche interpellée sans ménagement par les forces de l'ordre alors que des échauffourées ont éclaté à l'arrivée du cortège de 18 000 manifestants, selon les chiffres de la préfecture de police, sur l’esplanade des Invalides.



Sur certaines vidéos, on entend l'infirmière réclamer sa ventoline, un médicament utilisé par les personnes souffrant d'asthme.