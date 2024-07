Polémique autour de la nomination de Sophie Sy : les précisions du porte-parole de la Présidence

Le choix porté sur Sophie Nzinga Sy (fille de la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères Yacine Fall) pour diriger l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) a suscité une vague de polémique chez bon nombre de sénégalais qui le qualifient de népotisme.



Interpellé à sujet lors d’une émission sur Walf, le porte-parole de la Présidence de la République, Ousseynou Ly a rejeté l’idée du népotisme : « On ne sera jamais d’accord avec le népotisme. Ce qu’on défendait quand on était dans l’opposition, on va continuer de le défendre », mais, précise -t-il : « pour le cas de notre sœur Sophie Nzinga Sy, ce n’est pas du népotisme. C’est le président de la République qui l’a nommée et ils n’ont aucun lien de parenté que je sache. Ce n’est pas sa mère (la ministre Yacine Fall) qui l’a nommée. Elle n’a pas été nommée dans le même département que sa mère. Elle est compétente dans ce domaine. Elle y excellait bien avant le pouvoir », a soutenu le porte-parole de la présidence.