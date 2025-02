Polémique sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer : "Les urgences n'ont jamais été interrompues", confie un soignant

Il est 09 heures passées de quelques minutes à l’entrée de l’hôpital Albert Royer de Fann où l’ambiance semble avoir retrouvé son calme habituel après la grève du SAMES. Des parents, parfois inquiets, tiennent leurs enfants par la main ou les portent dans leurs bras en attendant leur tour. Certains discutent à voix basse, d’autres jettent des regards impatients vers l’accueil.



Les allées sont animées par le va-et-vient des accompagnants, tandis que des enfants, visiblement en meilleure forme, jouent dans la cour sous l’œil attentif de leurs proches. Le personnel soignant, en blouse blanche, circule entre les différentes unités, répondant aux sollicitations.



Interrogé sur la grève des syndicalistes de la santé, un soignant trouvé sur place, informe que le service a repris ce jeudi. Tout en soulignant que "les urgences n'ont jamais été interrompues" durant ces deux jours de grève.



À l'accueil, un agent de santé s'est prononcé sur les propos de la dame objet de polémique. Selon notre interlocuteur, ce n'est pas possible que l'enfant ait été refusé aux services des urgences.



"Les urgences sont respectées au niveau de Albert Royer. Même les cas de vomissements sont pris en charge. Comment un enfant dont son état de santé s'est détérioré peut être refusé? Ce n'est pas possible", a-t-il argué.



Dans l’enceinte de l’hôpital, Mamadou Niang, vêtu de rouge et tenant son enfant par le bras, déclare avoir un rendez-vous. Il fait savoir qu'il a bel et bien été reçu par un médecin.



Du côté des urgences, l’accès est restreint en raison de la présence de médecins s’occupant des enfants nécessitant des soins.



Interrogé sur la situation dénoncée par la dame dans la vidéo, un membre de la cellule de communication explique qu'il attend les instructions de son supérieur (injoignable au moment de notre passage) avant de pouvoir s’exprimer officiellement, promettant toutefois de nous revenir dès qu’elle aura son accord.



Rappelons que le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) avait entamé une grève de 48 heures, les 18 et 19 février 2025, sur l’ensemble du territoire national. Tout en assurant la prise en charge des urgences, les médecins protestent contre la « persistance de mauvaises conditions de travail et l’absence de réponses concrètes du gouvernement à leurs revendications ».



Hier, mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre Ousmane Sonko pour entamer des concertations avec toutes les forces vives de la Nation, y compris les centrales syndicales, les acteurs du secteur privé national et le patronat.