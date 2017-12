Polémique sur les 200 milliards des biens mal-acquis : Ousmane Sonko dément Mimi Touré

Le monde politique ne cesse de réagir suite aux révélations de l’envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré, qui a informé que la traque des biens mal acquis a permis de recouvrer 200 milliards de francs CFA.



Une information «fausse», selon Ousmane Sonko, qui soutient que : «Mme Touré raconte des histoires, parce que tous les dossiers qu’elle a cités, notamment celui de la Sonacos avec Jabert, comme celui de DP World, ces dossiers n’ont absolument rien à voir avec la traque des biens mal acquis et même le scandaleux dossier de Arcelormittal ».



Le député de poursuivre, «Dans le budget de la loi de finances 2018, dans le document qu’on appelle dépenses communes, vous verrez que le ministère des Finances a inscrit noir sur blanc que ces dossiers n’ont rien à voir avec la traque des biens mal acquis». Et, «si cette dame vient se prévaloir de ces dossiers… elle raconte des contre-vérités. Et il faudrait qu’elle rattache chaque montant à un dossier de la Crei»,



Le leader du parti Pastef tient à attirer l’attention du gouvernement sur les vrais dossiers notamment les plaintes qui sont sur la table de l’Ofnac, sur le dossier de Petrotim, celui de Big Togo entre autres.