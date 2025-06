Politique à Kolda : l'opposition se mobilise sous la bannière de "Konghol Fouladou" pour combattre les dérives du régime en place

L’opposition politique à Kolda vient de franchir un cap important dans sa stratégie de riposte contre ce qu'elle qualifie d’« abus et dérives » de l’actuel régime. Dimanche, plusieurs partis politiques, mouvements citoyens et associations locales ont officialisé la création d’une dynamique unitaire baptisée "Konghol Fouladou", ce qui signifie littéralement « La voix du Fouladou ».



Réunis lors d’une journée de réflexion tenue dans la capitale du Fouladou, les initiateurs de cette nouvelle entité ont adopté une résolution qui se veut à la fois un acte de dénonciation et une feuille de route politique. « Nous entendons nous positionner comme une alternative crédible et fiable au profit et au bénéfice exclusif de nos compatriotes », a déclaré Fabouly Gaye, porte-parole du collectif, lors de la lecture de la résolution finale.



Dans son intervention, M. Gaye a insisté sur la nécessité pour l’opposition locale de s’organiser autour d’un « vaste programme de reconquête de l’électorat » en vue des prochaines échéances électorales. « Il s’agit de redonner le sourire à nos braves et vaillantes populations qui vivent aujourd’hui dans la précarité et le désarroi », a-t-il martelé devant une assistance composée de militants, de responsables politiques.



Le porte-parole de Konghol Fouladou n’a pas manqué de dresser un tableau sombre de la situation nationale et locale. « Restriction des libertés, règlements de comptes politiques au lieu d’une véritable politique de reddition des comptes, chômage endémique des jeunes, paysans toujours dans l’attente de semences… la liste est longue », a-t-il dénoncé.



Sur le plan local, les griefs sont nombreux. La coalition déplore l'arrêt des chantiers structurants tels que l’aéroport de Kolda, l’université, la boucle du Fouladou, ainsi que la route reliant Kolda à Salikégné. À cela s’ajoute, selon le collectif, « un hôpital régional en état d’agonie », symbole de ce qu’ils considèrent comme « l’abandon du Fouladou par les autorités ».



Face à ce constat jugé alarmant, Konghol Fouladou lance un appel à la mobilisation générale. L’objectif affiché : fédérer toutes les forces vives autour d’une même cause pour « changer la donne et sortir la région de l’ornière ».



La nouvelle plateforme annonce déjà d’autres actions de sensibilisation et de mobilisation dans les prochains jours, avec pour ambition de peser davantage dans le débat politique national et local.