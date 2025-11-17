Pollution plastique : jusqu’à 10 000 tonnes de sachets d’eau jetés chaque année au Sénégal

Le Sénégal produit chaque année entre 7 000 et 10 000 tonnes de déchets issus des sachets d’eau jetables, a alerté dimanche à Thiès le secrétaire général du Collectif des acteurs de l’eau filtrée (CAES), Balla Diop. Il intervenait lors d’un conclave préparatoire à un atelier consacré à la pollution plastique prévu les 15 et 16 décembre.Selon lui, le collectif a instauré des cotisations pour organiser la collecte des déchets générés par ses membres. « Les sachets d’eau sont collectés, triés puis envoyés vers des unités de recyclage », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant que certaines usines produisent un « volume assez important » de plastique.Le CAES se dit engagé sur le terrain. « À chaque journée d’investissement humain, au niveau de l’État, des quartiers ou des plages, nous avons toujours été présents », affirme M. Diop. Le collectif a ainsi acquis un container de 3 millions de francs CFA destiné au ramassage des déchets plastiques pour accompagner la mairie de Saint-Louis.À Dakar, ses membres disposent d’une usine capable de recycler 100 tonnes de déchets par mois, en plus des volumes traités par d’autres unités du réseau, informe l'Agence de presse sénégalaise (APS).« Le CAES ne s’est pas contenté de faire des propositions. Nous sommes en mesure de récupérer et recycler les déchets que nous produisons », a assuré son secrétaire général.