Portrait de femmes: Kessy Ekomo, jeune femme leader de la jeunesse centrafricaine

En Centrafrique, Kessy Ekomo est une jeune femme de 30 ans. Elle est une leader qui représente la jeunesse centrafricaine et qui veut casser les clichés. À travers ses actions, et son organisation : URU, elle cherche à donner un rôle plus important à la jeunesse centrafricaine et à casser les clichés qui veulent que cette jeunesse soit vouée à l’échec et à la violence.