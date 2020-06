Poste Keur Moussa (Nioro): les agents des douanes saisissent 94 kg de chanvre indien

Les agents douaniers du poste frontalier de Keur Moussa (Nioro) ont mis la main, jeudi, sur une charrette transportant 94 kg de chanvre indien, représentant une valeur de 8 millions de francs CFA.



Dans un communiqué parcouru par Dakar Today, les Douanes indiquent que l’opération s’est déroulée dans les environs de Thiamène non loin de Keur Madiabel, dans la région de Kaolack.



Elles assurent que ‘’les Unités douanières de la Région Centre poursuivent leurs opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés’’.



Le communiqué rappelle que le ratissage des 255 ha de la forêt communautaire de Paoskoto avait permis de mettre la main sur 200 Kg de chanvre indien de la variété ‘’Green’’ en fin de semaine dernière