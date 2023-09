Poste de PM promis à ADD : une proposition déjà mal vue

Le président Macky Sall tente du mieux qu’il peut, d’éviter l’implosion au sein de sa coalition. Apparemment, les arguments évoqués pour justifier le choix porté sur Amadou Ba afin défendre les couleurs de BBY ne sont pas convaincants aux yeux de certains ténors de son parti. Des sources bien informées confient que « le Président Macky Sall a reçu en audience hier, lundi, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo.



Mais le fait de proposer déjà le Poste de Premier ministre est mal vue. « On est en plein délire et en pleine violation de la démocratie en préjugeant une victoire de la majorité et en formant déjà un gouvernement qui devrait être mis en place le 2 avril 2024. Il faut être très fort et avoir un pouvoir de divination extrême pour partir d'aujourd'hui mardi 12 septembre et arriver au 2 avril 2024 », a analysé Pathé Mbodj, journaliste et analyste politique.



Sur le profil du probable futur chef du gouvernement, M. Mbodj a estimé que n'importe qui peut être Premier ministre. « L'être pour un ou 2 mois. Ou même 6 ans. C'est comme en 2012. On a eu un Président que personne n'attendait », a-t-il soutenu.



Dans l’espace médiatique sénégalais, il se murmure que les deux hommes de Macky Sall n’ont pas de très bonnes relations depuis quelques années. Ils ont beaucoup de choses en commun, à l’exception de leur titre d’Inspecteur des Impôts et Domaines. C’est justement au sein de la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) que leur rivalité a débuté. Rappelons qu’en disgrâce au Parti démocratique sénégalais (Pds), Macky Sall trace une nouvelle voie politique. Parmi ses premiers soutiens figure Abdoulaye Daouda Diallo, cosignataire de l’acte de naissance de l’Apr, qui se tient à ses côtés. Cette prise de position lui vaut le courroux de Abdoulaye Wade, alors président de la République. En tant que secrétaire général de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), Abdoulaye Daouda Diallo est rétrogradé et muté aux Impôts et Domaines, où Amadou Bâ exerce son autorité.



C’est le début de la descente aux enfers pour le futur président du Cese, marquant le point de départ d’une profonde inimitié avec son supérieur. Des tensions subsistent et Abdoulaye Daouda Diallo nourrit de l’animosité envers Amadou Bâ, passant ses journées à ruminer sa colère, selon les informations rapportées par L’Observateur dans sa parution du 21 juillet 2023.



En 2012, la roue tourne lorsque Macky Sall remporte l’élection présidentielle en battant Wade. Abdoulaye Daouda Diallo est récompensé par le poste de ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget. Rancunier, il aurait exigé le départ d’Amadou Bâ, désormais sous sa tutelle, mais Macky Sall refuse sa demande, soutenaient nos confrères.



En septembre 2023, lors d’un remaniement, Amadou Bâ est nommé ministre de l’Économie et des Finances, en remplacement de Amadou Kane. De son côté, Abdoulaye Daouda Diallo quitte le Budget pour le ministère de l’Intérieur. Amadou Bâ, considéré comme un intrus par les partisans historiques de Macky Sall, est critiqué pour bénéficier des privilèges du nouveau régime sans avoir réellement œuvré pour celui-ci. Malgré cela, il reste à la tête du département pendant 5 ans.



Malgré ces divergences notées entre les probables collaborateurs, Pathé Mbodji n’y voit pas d’inconvénient. « Au sein d'une équipe, tout le monde collabore. On ne s'aime pas forcément. Macky n'aime pas tous ses ministres. À voir la réaction de certains durant son mandat comme après l'annonce du 9 septembre avec la candidature de Amadou Bâ. On comprend que Macky Sall ne maîtrise même pas son appareil gouvernemental, ni son administration », a-t-il dit.



Après Abdoulaye Daouda Diallo, Mahammed Boun Abdallah Dionne sera reçu ce mardi au Palais, sauf changement de dernière minute. Macky Sall va essayer aussi de le convaincre de rejoindre les rangs du candidat qui puisse faire gagner le scrutin présidentiel du 25 février 2024. Quant à Mame Boye Diao, il a annoncé sa candidature.