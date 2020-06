Pour avoir dérobé le sac d’une dame contenant ses bijoux en or et 100.000 frs, trois jeunes condamnés

Attraits à la barre des flagrants délits du Tgi de Dakar, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Revenant d’un mariage nuitamment, la dame Codou Diaw a aperçu un véhicule qu’elle a arrêté afin de regagner son domicile. Les trois jeunes ont insulté la dame en détresse et un des mis en cause avait pris le débris d’une bouteille de vin avec lequel il a blessé la fille au visage. Ils lui ont dérobé son sac contenant ses cheveux naturels, ses bijoux en or et un montant de 100.000 F Cfa. « On était ivre et on avait perdu le contrôle. On a agressé la dame avant de lui restituer ses biens », ont reconnu les prévenus. « Vous êtes âgés que de 20 ans. Vous avez l’avenir devant vous, il faut aller travailler. Certaines heures devraient vous trouver à la maison pour votre propre sécurité », a sermonné le juge, rapporté par le journal Le Témoin.



Le ministère public a requis deux ans dont six mois de prison ferme. Quant au conseil de la défense, Me Ousseynou Gaye, il a sollicité la clémence du tribunal et l’application bienveillante de la loi pénale pour ces jeunes délinquants primaires qui ont une première fois maille avec la justice. Les prévenus ont reconnu les faits et ils ont collaboré à la l’action de la justice. « Ils ont commis leur acte sous le coup de l’alcool et ils ont restitué à la dame tous les objets volés », a soutenu le conseil de la défense qui a plaidé qui n’y a pas d’association de malfaiteurs, qui est une entente préalable.



Rendant son délibéré, le tribunal a relaxé les prévenus du chef d’association de malfaiteurs et les a déclarés coupables des faits de vol en réunion commis la nuit et de coups et blessures volontaires. Les trois jeunes Rufisquois ont été condamnés à deux ans dont deux mois de prison ferme.