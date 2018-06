Pour l'honneur de l'Afrique Gaindé, pour l'honneur de l'Afrique !!!

Ce n'est pas le match d'un pays, c'est devenu l'affaire de tout un continent. Quatre des cinq représentants de l'Afrique sont éliminés. Il ne reste plus que vous. Vous n'avez pas le droit de rentrer à la maison ce soir. Le peuple africain vous l'interdit absolument. Il veut danser et il veut rester encore en Russie pour faire partie des peuples qui vont se disputer le prestigieux trophée.



Le destin a voulu, comme en 2002, que les "Lions" affrontent une équipe sud-américaine pour décrocher leur ticket pour les Huitièmes de finale. Pire, leur sélectionneur José Pekerman, a promis de nous faire très mal. Ne lui permettez surtout pas.



Ce jeudi à 14 heures (Gmt), vous ne serez plus des joueurs de football, mais des soldats pour défendre l'honneur du continent africain. Qu'importe les onze joueurs sur la pelouse, c'est toute l'équipe qui devra se battre les uns à côtés des autres.