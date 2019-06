Pour se venger d'un fermier, il viole sa femme devant ses enfants

Un homme de 32 ans a été condamné à une lourde peine de prison en Afrique du Sud après avoir commis un crime atroce en 2018: il a violé à plusieurs reprises l'épouse d'un fermier devant ses enfants. L'individu a agi par vengeance.



C'était le procès d'un fait divers atroce et la victime principale a dû détailler à la barre l'ensemble des sévices qu'elle et ses enfants ont subis. La presse anglo-saxonne rapporte ce lundi 17 le procès d'un Sud-africain condamné à une lourde peine pour avoir ouvert le feu sur l'épouse d'un fermier et l'avoir violée devant ses enfants, par vengeance.



L'accusé, Sebenzile Simane, 32 ans, était en effet employé d'une ferme, et, considérant avoir été "trompé" par le mari, a décidé de commettre un acte abominable un soir, alors que l'épouse était seule avec ses trois enfants.



Comme le suspect a plaidé non coupable, c'est l'épouse qui a dû détailler lors d'un témoignage bouleversant, une soirée d'horreur, celle du 23 mars 2018. Il était environ 20h lorsque plusieurs balles traversent la vitre de la porte d'entrée. La mère de famille est blessée et les balles passent à quelques centimètres de l'un des enfants de 15 ans.



Sebenzile Simane parvient ensuite à pénétrer dans la maison, pointant son arme sur la tête d'un enfant de neuf ans expliquant qu'il était là pour tuer le père de famille. Ainsi commencèrent quatre heures d'horreur.



Après avoir attaché toute la famille, il va d'abord exiger que l'aîné des enfants viole sa mère devant les autres enfants, mais il va renoncer à ce projet sordide et va emmener la mère de famille dans une chambre où la malheureuse sera violée, alors qu'elle était attachée en en sang.



L'homme va ensuite s'attaquer à la fille du couple, âgée de 13 ans et tentera de la violer après l'avoir déshabillée. N'arrivant pas à ses fins, il forcera la malheureuse à regarder sa mère se faire violer une seconde fois.

Le trentenaire décidera finalement de quitter les lieux en exigeant que la mère de famille l'accompagne pour aller retirer de l'argent dans un distributeur automatique. Après ce larcin, il tentera de violer une nouvelle fois la mère de famille qui parviendra à le dissuader, expliquant qu'elle avait perdu tellement de sang qu'un nouvel outrage lui serait mortel. Il partira finalement et la mère rentrera chez elle où elle découvrira que ses enfants ont pu se libérer et prévenir des voisins.



Les juges ont finalement condamné l'accusé à deux peines de prison à perpétuité et une troisième peine de 137 ans de prison. Le gouvernement sud-africain a commenté l'affaire pour rappeler que les motifs du crime étaient purement crapuleux et n'avaient pas de dimension raciale, l'accusé étant noir et les victimes blanches.



Source: francesoir.fr