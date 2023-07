Poutine promet de livrer « gratuitement » 25.000 à 50.000 tonnes de céréales à 6 pays africains

Le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, a promis jeudi la livraison gratuite de quelque 25.000 à 50.000 tonnes de céréales à six (6) pays africains, citant notamment le Burkina Faso, l’Erythrée, la République centrafricaine, le Mali, la Somalie et le Zimbabwe.



« Dans trois mois, nous serons prêt à envoyer à titre gratuit au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, en Somalie, en République centrafricaine, en Erythrée, de 25.000 à 50.000 tonnes céréales. Et nous allons assurer la livraison gratuite de ces cargaisons de céréales», a dit M. Poutine.



Le président russe s’exprimait à l’ouverture officielle du deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, devant plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement du continent africain.



Quelque 17 présidents africains participent à ce sommet, le deuxième du genre entre dirigeants du continent et autorités russes, après celui de 2019. Beaucoup de pays sont représentés par des chefs de gouvernement ou des ministres en charge de la Défense ou des Affaires étrangères.



Devant des chefs d’Etat africains, le président de la Commission de l’Union africaine et le patronat russe, Vladimir Poutine a assuré que son pays est en mesure de «remplacer les céréales ukrainiennes» à destination du continent. « D’autant plus que cette année nous (la Russie) attendons des récoltes de record», a-t-il poursuivi.



«Nous allons participer de manière active pour former un système plus juste de la distribution des ressources et prévenir la crise alimentaire globale», a déclaré le président russe.



Il s’est dit également ‘’convaincu’’ que ‘’grâce à l’utilisation des techniques agricoles modernes, l’Afrique peut se nourrir, s’assurer d’une souveraineté alimentaire mais aussi devenir un exportateur des denrées », ajoutant que la Russie, en ce qui la concerne, est prête à »vous (les pays africains) assister’’.



« Hier avec mes collègues, au cours des discussions bilatérales, nous avons évoqué ce sujet et la Russie est prête à apporter son expertise dans ce domaine», a également dit le chef du Kremlin.