Pr Issa Sall : «S’il y a un deuxième tour, faisons en sorte que Macky n’y participe pas»

Si l’opposition et le peuple restent déterminés, Macky Sall ne fera pas partie des candidats qui passeront au deuxième tour de la présidentielle du 24 février prochain, si deuxième tour il n’y en a. C’est la conviction du Professeur Issa Sall qui a pris part au sit-in organisé par l’opposition pour dénoncer l’entêtement du Président Macky Sall, à laisser Aly Ngouille Ndiaye organiser la présidentielle de 2019.



A l’en croire, leur adversaire refuse systématiquement toutes leurs exigences pourtant nécessaires à la tenue d’un scrutin sans contestation post-électoral.

Cependant, le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) est convaincu qu’une unité de l’opposition pourrait freiner les velléités du Président Sall à se proclamer vainqueur de cette élection.





C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il lance cet appel à l’opposition : «faisons en sorte que, s’il y a un deuxième tour, qu’au moins que Macky Sall ne soit pas l’un des deux candidats. Et nous en sommes capables si nous restons déterminés.»