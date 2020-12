Pr Ngouda Mboup : « supprimer la ville de Dakar serait une réforme déconsolidante »

Enseignant en droit public, Pr Ndouga Mboup a commenté l’éventuelle suppression de la ville de Dakar, un débat qui agite l’actualité politique. Il a fait savoir que cette « suppression serait une réforme déconsolidante », lors de l’émission Objection sur Sud Fm.« La suppression de la ville de Dakar est destinée à combattre des adversaires politiques. On sait que Taxawu Dakar est une force et 26% de l’électorat sont à Dakar. Supprimer la ville signifie supprimer l’élection au niveau des villes », a souligné Professeur Mboup, pour qui, « l’élection des maires par suffrages direct est une bonne chose ».Pour lui, « on ne peut pas passer par cette porte pour éliminer ou écarter des adversaires pour récupérer Dakar. Nommer le maire de Dakar serait aussi un recul démocratique », a-t-il affirmé.Dimanche, lors d’une émission radiophonique, le ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye a révélé que le Sénégal se conforme au code général des collectivités territoriales, les 5 villes à savoir Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, disparaîtraient.