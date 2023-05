Pré-tournoi Olympique basket: le Sénégal logé dans le groupe du pays hôte

La Fédération internationale de Basketball (FIBA) a procédé lundi au tirage au sort des tournois pré-olympiques prévu du 12 au 20 août à Lagos, au Nigéria. Les "Lions" du basket iront chercher une place au tournoi de qualification Olympique (TQO).



Logé dans le groupe A, la bande de Gorgui Sy Dieng croise en match de poule le Mali, l’Ouganda et le Nigéria, rapporte le journal sportif Record.



Dans le groupe B, on retrouve le Cameroun, la RD Congo, la Guinée et la Tunisie. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales qui seront croisées.



Le vainqueur du tournoi pré-olympique sera directement qualifié au tournoi de qualification Olympique.



A noter que l’Afrique aura un qualifié direct aux JO à travers les cinq (5) représentants au Mondial : Angola, Egypte, Côte d’Ivoire, Soudan du Sud et Cap vert.