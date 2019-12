Précision: Pourquoi Djibril War mérite bien le titre de Maître

Le nom de Djibril War ne figure nulle part sur le tableau de l’Ordre des avocats. La révélation est de Me Bamba Cissé, avocat à la Cour, qui l'a fait savoir nos confrères de Yérimpost. Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) est plutôt un administrateur judiciaire des tribunaux. Il est par ailleurs diplômé en droit des affaires.



Pour rappel, le leader de Pastef les Patriotes a eu à le dire et récemment le parlementaire Nango Seck.



Même si Djibril War n'est pas avocat, le titre de Maître qui est très souvent collé à son nom est amplement mérité si l'on se réfère à la loi française qui stipule qu'il y a plusieurs professions juridiques qui peuvent porter le prédicat de maître : les notaires, les avocats, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats aux conseils, les greffiers de tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires (le cas de Djibril War), les mandataires et liquidateurs judiciaires, et il y a peu, les avoués (profession supprimée en France). Ces juristes perdent le prédicat de civilité commun (Monsieur, Madame) tout au long de leur exercice, exception faite en justice, devant les tribunaux, lorsqu’ils ne comparaissent pas dans l’exercice de leur fonction.



Cependant, sous d'autres cieux comme le Quebec, seuls les avocats et notaires peuvent se faire appeler maître. Le juriste doit être membre du barreau ou de la Chambre des notaires pour utiliser l'appellation.



Reste à vérifier ce que les dispositions de la loi sénégalaise prévoient en la matière...