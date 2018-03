Premier Forum numérique du Sénégal : Macky annonce 300 bourses et 1000 personnes formées par an

Je me réjouis de voir tant d'énergie mobilisée pour l'émergence de notre pays à travers le développement numérique. Mes vives remerciements et encouragements à tous les jeunes participants du #ForumSenegalNumerique18 venus de toutes nos régions. pic.twitter.com/SqnDKjmtBJ

— Macky SALL (@Macky_Sall) 15 mars 2018



Le président de la République s'est rendu ce jeudi matin au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) pour assister au premier Forum numérique du Sénégal. Devant 600 acteurs de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique, le chef de l'Etat Macky Sall a promis de veiller au renforcement des capacités des jeunes sénégalais qui interviennent dans le numérique.Pour ce faire, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, il compte s'appuyer sur trois leviers que sont la formation, le financement et l'adoption de réformes pour l’amélioration de l’environnement des affaires.Pour ce qui s'agit de la formation, le président de la République annonce : "la formation de 3000 personnes, par an, qualifiées dans les métiers liés à l’externalisation ou la sous-traitance ; l’octroi de 300 bourses d’études par an dans le domaine du numérique ; la formation de 1000 personnes par an à l’entrepreneuriat numérique". Cela dans le but de développer les compétences requises et impulser la créativité et l’innovation.En ce qui concerne le financement, le chef de l'Etat compte "faciliter davantage au jeunes l’accès aux nombreux fonds d’investissements existants dans le secteur du numérique"."Le troisième levier est l’adoption de réformes conséquentes pour l’amélioration de l’environnement des affaires, pour permettre au secteur privé local du numérique d’exploiter pleinement le potentiel et les opportunités offertes par le développement du numérique", a déclaré le Président Sall, dans son allocution avant d'ajouter :"Dans ce cadre, la recherche-développement devra être encouragée et stimulée afin d’améliorer les gains de compétitivité des secteurs clés comme l’artisanat, les arts et la culture, l’élevage, l’agriculture, la pêche, la sécurité, l’industrie entre autres"