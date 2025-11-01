Premier League : Arsenal s’envole en tête, Manchester United accroché, Crystal Palace déroule face à Brentford

Arsenal continue son cavalier seul en tête de la Premier League. En déplacement à Turf Moor pour affronter Burnley ce samedi, dans le cadre de la 10e journée, les Gunners se sont imposés (0-2) grâce au quatrième but de Viktor Gyökeres et à une réalisation de Declan Rice. Mikel Arteta et ses joueurs prennent provisoirement sept points d’avance au classement sur Bournemouth, deuxième, qui ira à Manchester City dimanche.



Sur les autres pelouses anglaises lors de ce multiplex de 16h, Manchester United a été tenu en échec à Nottingham Forest (2-2) et rate l’occasion de monter à la troisième marche du podium.



Dans le même temps, Brighton et Fulham ont respectivement corrigé Leeds et Wolverhampton (3-0), tandis que Crystal Palace a battu son voisin londonien Brentford (2-0), avec un nouveau but de Jean-Philippe Mateta.





Les résultats



Burnley 0 - 2 Arsenal : Viktor Gyökeres (14e) et Declan Rice (35e)



Nottingham Forest 2 - 2 Manchester United : Morgan Gibbs-White (48e) et Nico Savona (50e) / Casemiro (34e) et Amad Diallo (81e)



Brighton 3 - 0 Leeds : Danny Welbeck (11e) et Diego Gomez (64e et 70e)



Fulham 3 - 0 Brentford : Ryan Sessegnon (9e), Harry Wilson (62e) et Yerson Mosquera (75e, CSC)



Crystal Palace 2 - 0 : Jean-Philippe Mateta (30e) et Nathan Collins (51e)





Avec Footmercato

