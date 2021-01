Premier League: Aston Villa vs Everton reporté en raison de la Covid_19 !

Le match à l'extérieur d'Everton contre Aston Villa, qui devait être joué dimanche 17 janvier à midi, a été reporté par le conseil d'administration de la Premier League en raison de la Covid_19.



"À la suite du report du match de Villa contre Tottenham Hotspur, qui devait être joué hier soir, un nombre important de joueurs et de membres du personnel restent isolés. En conséquence, le conseil d'administration de la Premier League a accepté la demande d'Aston Villa de reporter le match dimanche", annonce Everton via un communiqué publié sur son site officiel.



La note de préciser que le match reporté de Newcastle United à Aston Villa, qui devait être joué le 4 décembre 2020, " sera désormais joué le samedi 23 janvier à 20 heures"

La Premier League, en consultation avec ses clubs, a amélioré ses protocoles COVID-19, en plus de réimplémenter un programme de tests deux fois par semaine.