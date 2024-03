Premier League : Chelsea bat Newcastle avec un but de Jackson

Nicolas Jackson, auteur de son neuvième but en championnat et son douzième de la saison a participé à la victoire de Chelsea. Les Blues se sont imposés (3-2) contre Newcastle ce lundi en clôture de la 28e journée de Premier League.



Un succès qui change tout en Premier League : onzièmes, les pensionnaires de Stamford Bridge reviennent à deux points de leurs adversaires du soir et ne sont plus qu’à quatre points de West Ham, septième. En forme, Chelsea enchaîne également avec un quatrième match sans défaite.