Premier League : Chelsea chute à domicile, Newcastle balaye Aston Villa

Sensation à Stamford Bridge en ce jeudi de Boxing Day. Chelsea a été battu par Fulham, après avoir mené au score. Dans les autres rencontres, Newcastle a giflé Aston Villa, et Tottenham a encore perdu, cette fois à Nottingham.



Boxing Day 2024, here we go. Pas de grosses affiches mais quelques oppositions intéressantes à se mettre sous la dent en ce jeudi 26 décembre. Le deuxième du classement Chelsea accueillait ainsi Fulham, auteur d’une bonne première partie de saison, et on a pu constater pourquoi en voyant l’activité débordante d’Iwobi sur le côté gauche. Les Cottagers embêtaient bien leurs hôtes durant le premier quart d’heure, mais les Blues ont une arme imparable dans leurs rangs avec Cole Palmer. Trouvé dans l’axe, le milieu offensif esquivait ses gardes du corps avant de placer une frappe précise dans le petit filet de Leno (1-0, 16e). Un but qui apportait enfin un peu de sérénité aux hommes d’Enzo Maresca.



Palmer continuait à régaler à l’abord de la surface adverse, et on avait presque de la peine pour les joueurs de Fulham qui se faisaient effacer d’un crochet ou d’un petit pont. Mais Chelsea ne parvenait pas à creuser l’écart. Et il fallait se méfier des contres de Fulham, portés par Iwobi, Andreas Pereira ou Adama Traoré jusqu’à son remplacement. Et ce qui se pressentait arriva. Débordement d’Iwobi, qui renversait Neto, centre au deuxième poteau, remise de la tête de Castagne et but, de près, de Wilson (1-1, 82e). Mais le pire allait arriver pour les Blues, avec un contre fatal mené par Lukic, qui servait Muniz au point de penalty. L’attaquant ne se faisait pas prier pour tromper Sanchez (1-2, 90+5e). On dit souvent que la Premier League ne se gagne pas lors du Boxing Day, mais elle peut se perdre. C’est peut-être ce qui est arrivé à Chelsea ce jeudi, puisque sa défaite le laisse à 4 points de Liverpool, qui compte deux matches en moins.



Newcastle s’amuse, Tottenham n’y arrive plus

Plus au nord, Newcastle recevait Aston Villa, un duel entre prétendants à une place en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Et cela démarrait très fort avec un but sublime de Gordon, sur un contre mené tambour battant et achevé par une frappe enroulée direction le petit filet opposé de Martinez (1-0, 2e). Aston Villa tentait de se révolter mais allait être rapidement réduit à 10, la faute à son habituel buteur providentiel Jhon Duran. Ce dernier s’essuyait les pieds sur le dos de Fabian Schär, au sol suite à un duel. L’arbitre n’hésitait pas et sortait le carton rouge malgré les protestations de l’attaquant colombien. La tension était au rendez-vous et cela chauffait entre les staffs dans les couloirs de St James’ Park.



L’exclusion de Duran rendait la tâche plus facile aux Magpies, qui doublaient la mise en deuxième période grâce à Isak, parfaitement servi par Murphy (2-0, 59e). Murphy touchait ensuite la barre transversale, et Guimarães pensait marquer un but gag. C’est finalement Joelinton qui donnait plus d’ampleur au score dans le temps additionnel, avec une frappe lumineuse dans la lucarne de Martinez (3-0, 90+2e). Dans les autres rencontres de 16 heures, Tottenham a prouvé qu’il était en difficulté. Après la gifle contre Liverpool, les Spurs se sont inclinés face à Nottingham Forest, après un but en contre inscrit par Elanga en première période. West Ham se déplaçait sur la pelouse de Southampton. Un match d’abord marqué par la sortie sur civière de Fabianski, remplacé par Areola, dès la 35e minute, après un choc dans un duel aérien. Ce qui a valu un long arrêt de jeu. West Ham a ouvert la marque grâce à Bowen en seconde période, empochant un précieux succès. Enfin, match nul et vierge entre Bournemouth et Crystal Palace.



Le classement complet de la Premier League



Les résultats des matches de 16h :



Chelsea 1-2 Fulham : Palmer (16e) ; Wilson (82e), Muniz (90+5e)

Newcastle 3-0 Aston Villa : Gordon (2e), Isak (59e), Joelinton (90+2e)

Nottingham 1-0 Tottenham : Elanga (28e)

Bournemouth 0-0 Crystal Palace

Southampton 0-1 West Ham : Bowen (59e)



