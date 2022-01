Premier League: Chelsea et Liverpool se neutralisent et laissent un boulevard à Man City

Chelsea et Liverpool se partagent les points, ce qui n'arrange aucune des deux équipes. Les Reds avaient fait le plus dur et menaient 2-0 grâce à Mané et Salah mais ont été repris en fin de première période, avec deux buts juste avant la pause de Kovacic et Pulisic.



Après sa victoire contre Arsenal, hier, Manchester City prend le large en tête du championnat. Chelsea est 2e à 10 points, Liverpool 3e à 11 points, avec un match en retard à jouer, rapporte RMC Sport.