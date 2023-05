Premier League : City maîtrise Leeds, Chelsea fait chuter Bournemouth, Tottenham se contente du minimum

Le traditionnel multiplex de 16h de Premier League avait lieu ce samedi après-midi. Manchester City affrontait Leeds, Tottenham jouait contre Crystal Palace, Chelsea voulait retrouver des couleurs face à Bournemouth et Wolverhampton défiait Aston Villa.



La course pour le titre en Angleterre se poursuit ce samedi après-midi. Après une belle victoire contre West Ham en milieu de semaine, Manchester City ouvrait les portes de son Etihad Stadium à Leeds United, dans le cadre de la 35e journée de Premier League. Un adversaire largement à la portée des Citizens, surtout que les Peacocks ont changé d’entraîneur cette semaine, remplaçant Javi Garcia par l’expérimenté Sam Allardyce. Pour ce duel de championnat, Pep Guardiola a laissé sur le banc Bernardo Silva, Jack Grealish, Rodri ou encore Ruben Dias pour préparer au mieux le choc en quart de finale de Ligue des Champions, contre le Real Madrid mardi soir. Tottenham affrontait à domicile Crystal Palace, Chelsea se déplaçait à Bournemouth, tandis que Wolverhampton accueillait Aston Villa au Molineux Stadium.



Pendant que City dominait sans trop de difficulté Leeds, Tottenham a renversé Crystal Palace (1-0) grâce à une réalisation de Harry Kane (45e+1), juste avant la mi-temps et a par la suite maintenu son avance. Chelsea a bataillé durement pour faire Bournemouth (1-3). Malgré l’ouverture du score de Conor Gallagher sur une passe décisive de N’Golo Kanté, Matías Viña a égalisé quelques minutes pour relancer la rencontre (21e). Fort heureusement, le défenseur français Benoît Badiashile a offert la victoire aux siens (82e), avant que Joao Felix ne mette le but du break (86e). Du côté du Molineux, Wolverhampton a rapidement ouvert le score avec Toti Gomes (9e), entame parfaite pour battre Aston Villa (1-0).



Manchester City met la pression sur Arsenal

Les Citizens n’ont pas tardé pour dominer leurs adversaires. Rapidement, ils ont multiplié les occasions dans les pieds de Julian Alvarez (16e), Erling Haaland (17e) avant l’ouverture du score d’İlkay Gündoğan sur un magnifique service de Ryad Mahrez (19e). Les joueurs de Pep Guardiola ont ensuite continué à appuyer jusqu’à la pause. Le Norvégien a loupé une première balle de break (25e) mais Gündoğan s’est offert un doublé sur un nouveau caviar Mahrez (26e). A la mi-temps, Manchester City affichait déjà une dizaine de frappes et dominait largement des joueurs de Leeds toujours impuissants, qui peinaient à se montrer dangereux avec seulement une frappe bien arrêtée par Ederson (28e). Un monde d’écart séparait clairement les deux équipes ce samedi avec une formation mancunienne supérieure en maitrise totale. En seconde période, les joueurs de Guardiola ont contrôlé le rythme de la rencontre et Gündoğan aurait même pu tripler la mise sur penalty en fin de rencontre mais il a loupé sa tentative (84e). L’action suivante, Rodrigo a réduit le score en face-à-face (85e). Réalisation anecdotique qui ne change pas l’issue de la rencontre (2-1).



Au classement, Manchester City conforte sa place de leader devant Arsenal. Tottenham reste à la 6ème position, en bonne posture pour l’Europe. Aston Villa campe la 8ème marche du classement. Chelsea, Crystal Palace, Wolverhampton et Bournemouth sont toujours au coude à coude dans le ventre mou, respectivement entre la 11ème et la 14ème place. Et Leeds est toujours en danger, à la 17ème position, non loin de la zone rouge de la relégation. Le weekend prochain, les Citizens joueront contre Everton, alors que les Blues affronteront Nottingham Forest. Les Wolves défieront Manchester United, lors de la 36ème journée du championnat.