Premier League: Liverpool fait carton plein

Les Reds se sont imposés à Stamford Bridge (2-1), dimanche, remportant une sixième victoire en six journées de Premier League. Ils ont cinq points d'avance en tête du Championnat.



mis à jour le 22 septembre 2019 à 17h35

La série dit assez bien l'état de santé de Liverpool, en Championnat : en s'imposant, ce dimanche après-midi à Stamford Bridge (2-1), les Reds ont aligné une quinzième victoire d'affilée en Premier League, où ils n'ont plus laissé échapper un seul point depuis le 3 mars dernier à Everton (0-0). Cette saison, cela fait donc six victoires en six journées, et personne n'arrive à suivre la cadence, puisque City est à cinq points, déjà.