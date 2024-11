Premier League : Man United écrase Leicester, Newcastle renverse Nottingham Forest, Ipswich Town surprend Tottenham

Manchester United 3-0 Leicester : Fernandes (17e), Kristiansen (38e, csc) et Garnacho (82e)

3-0 Leicester : Fernandes (17e), Kristiansen (38e, csc) et Garnacho (82e) Nottingham Forest 1-2 Newcastle : Murillo (21e) / Isak (54e), Joelinton (72e) et Barnes (83e)

: Murillo (21e) / Isak (54e), Joelinton (72e) et Barnes (83e) Tottenham 1-2 Ipswich Town : Bentancur (69e) / Szmodics (31e) et Delap (43e)

La 11e journée de Premier League offrait des duels intéressants et le troisième Nottingham Forest a chuté sur sa pelouse. Pourtant, cela avait bien commencé pour l’équipe de Nuno Espirito Santo avec un but de Murillo (21e). Par la suite, Alexander Isak (54e), Joelinton (72e) et Harvey Barnes (83e) ont permis à Newcastle de renverser le score pour s’imposer 3-1. Les Magpies grimpent à la 8e place de la Premier League.Toujours convalescent, Manchester United a néanmoins repris confiance. Pour le dernier match des Red Devils avec Ruud van Nistelrooy sur le banc, les Mancuniens ont déroulé contre Leicester. Bruno Fernandes a débloqué la situation (17e), avant de provoquer le but contre son camp de Viktor Kristiansen (38e).En fin de match, Alejandro Garnacho (82e) s’est offert un joli but. Avec cette victoire 3-0, Manchester United reste néanmoins à la treizième place, mais revient à 4 longueurs du top 4 avant le choc entre Chelsea et Arsenal à 17h30.Enfin, Tottenham glisse à la 10e place et loupe le coche contre le promu Ipswich Town. Vite surpris par des buts de Szmodics (31e) et Liam Delap (43e), les Spurs ont su réagir, mais trop tard avec la réduction du score de Rodrigo Bentancur (69e). Une victoire 2-1 qui permet à Ipswich Town de sortir de la zone rouge et de s’emparer de la 17e place.