Premier League : Manchester City étrille Norwich avec un Grealish buteur

Manchester City a répondu à la victoire de Liverpool, plus tôt dans l'après-midi (2-0 contre Burnley), en surclassant Norwich 5-0. Après l'ouverture du score de Krul contre son camp, Grealish a doublé la mise, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Laporte, Sterling et Mahrez ont marqué les réalisations suivantes. Après sa défaite inaugurale la semaine passée contre Tottenham, le champion en titre lance sa saison.