Premier League : Manchester City se saborde tout seul, Chelsea se relance, Newcastle fait le job

Manchester City a perdu deux points sur sa pelouse face à Crystal Palace (2-2) alors que Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Sheffield (2-0), tout comme Newcastle, tombeur de Fulham (3-0).



Suite de la 17e journée de Premier League ce samedi avec un beau multiplex à 16h00. Après avoir retrouvé le goût de la victoire en championnat le week-end dernier face à Luton Town, Manchester City recevait cette fois-ci Crystal Palace avec la ferme intention d’enchaîner un nouveau succès et de mettre la pression sur Liverpool et Arsenal.



Alors pas question pour Pep Guardiola de faire tourner, au contraire. En l’absence d’Erling Haaland, toujours blessé et de Jérémy Doku, le technicien espagnol misait sur une attaque composée de Alvarez, Foden, Bernardo Silva et Grealish.



Et dans une rencontre animée, les Cityzens ont encore perdu des points importants. Pourtant, c’est Jack Grealish qui ouvrait le score en première période peu avant la demi-heure de jeu. Et si Ederson offrait une grosse frayeur à son équipe en commettant une faute à l’extérieur de la surface (il n’a finalement pris qu’un jaune), Manchester City avait fini par gérer tranquillement dans le second acte. Rico Lewis avait fait le break en seconde période.



Mais voilà, Manchester City ne rassure pas même quand il gagne et la réduction de l’écart de Mateta a tout changé. Largement dominateurs, les Skyblues ont douté dans les dernières minutes et ont concédé un penalty à la dernière seconde. Et Olise a transformé cette occasion (2-2).



Pep Guardiola et ses hommes perdent deux nouveaux points et sortent du podium. Une grosse désillusion. Il faudra maintenant se concentrer sur la Coupe du Monde des clubs.



Chelsea s’en sort bien

Dans l’autre match, Chelsea recevait Sheffield avec l’envie de retrouver le chemin de la victoire après une mauvaise série en championnat (1 victoire sur les 8 derniers matches). Et pour ce match, Mauricio Pochettino pouvait compter sur le retour de blessure de Christopher Nkunku. Le Français qui n’a disputé aucun match avec Chelsea depuis son transfert débutait sur le banc.



Dans une rencontre encore une fois très peu passionnante, les Blues ont finalement réussi à s’imposer grâce à deux réalisations en seconde période. Palmer et Jackson ont inscrit les buts du match. Le job est fait pour Chelsea.



De son côté, Newcastle a bien rebondi après sa défaite face au Milan en C1. Cette fois, les Magpies ont fait craquer Fulham. En supériorité numérique en seconde période, les coéquipiers de Bruno Guimaraes ont trouvé la faille à trois reprises. Miley, Almiron et Burn sont les buteurs du jour. Ils permettent à Newcastle de revenir à la 6e place du classement.



Enfin, la rencontre entre Bournemouth et Luton Town a été interrompue après le malaise de Tom Lockyer. L’arbitre a renvoyé les deux équipes au vestiaire alors que le score était de 1-1.





Les résultats



Manchester City 2-2 Crystal Palace : Grealish (24e), Lewis (54e) / Mateta (76e), Olise (sp 90e+5)



Newcastle 3-0 Fulham : Miley (57e), Almiron (64e), Burn (82e)



Chelsea 2-0 Sheffield : Palmer (54e), Jackson (61e)



Bournemouth 1-1 Luton Town* : Solanke (58e) / Adebayo (3e)