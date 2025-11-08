Premier League : Manchester United arrache le nul face à Tottenham au terme d’une fin de match folle

Après une mauvaise première période, Tottenham a totalement inversé la vapeur lors du second acte avant d’être accroché en toute fin de rencontre contre Manchester United (2-2). Un match fou qui ne fait avancer personne au classement.

Mbeumo a été trouvé sur un centre venu de la droite. L’homme du moment à United s’est imposé dans la surface et a trompé Vicario d’une tête imparable (0-1, 32e). Joueur du mois d’octobre, le Camerounais inscrivait là son cinquième but de la saison et confirmait, également dans le comportement sur le terrain avec beaucoup de personnalité, qu’il était le meilleur joueur mancunien cette année.

Tottenham a cru renverser la table !

Un avantage mérité car les Mancuniens avaient montré un bien meilleur visage lors de la première période face à des Spurs trop présomptueux et fragiles défensivement. De son côté, Randal Kolo Muani n’a rien montré : très peu disponible et ratant de nombreux gestes élémentaires, le Français a été remplacé à la mi-temps par son entraîneur.

Finalement, ce choc a tenu toutes ses promesses en seconde période. Montrant plus de tranchant dans les duels et plus inspirés avec des entrées décisives (Tel, Odobert), Tottenham a accéléré. Et après des arrêts remarquables de Lammens (54e, 56e) et un but refusé à Johnson pour hors-jeu (62e), tout s’est accéléré lors du dernier quart d’heure.

Percutants, les jeunes Français de Tottenham ont fait la différence. Trouvé en pivot, Mathys Tel s’est joué de son ancien coéquipier Matthijs de Ligt pour tromper Lammens sur une frappe contrée par le Néerlandais (1-1, 84e).

Poussés par un public en folie, et qui avait sifflé Xavi Simons quelques minutes auparavant sur sa sortie, les hommes de Thomas Frank ont fait chavirer leur public. Poussant encore pour marquer et croyant que rien ne pouvait leur arriver après le superbe retour de Van de Ven devant Sesko (88e), les Spurs ont pris l’avantage après un corner mal repoussé.

A la réception, Wilson Odobert a armé une frappe qui a été détournée de la tête par Richarlison qui a cru inscrire le but de la victoire (2-1, 90+2e). Finalement, dans cette fin de match folle, tout a encore basculé en fin de rencontre. Sur le dernier corner du match, Bruno Fernandes a trouvé Matthijs de Ligt au second poteau qui ne s’est pas trompé pour arracher un nul mérité pour United (2-2, 90+6e).

Avec ce point, Manchester United rate la deuxième place et pointe au septième rang. Les Red Devils ont le même nombre de points que Tottenham, troisième.

Avec Footmercato