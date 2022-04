Premier League : Manchester United arrache un triste match nul contre Leicester

Après sa belle victoire obtenue contre Tottenham lors de la dernière journée de Premier League, Manchester United voulait confirmer son bon résultat après cette semaine de trêve internationale. Cependant, l'homme fort de cette victoire face aux Spurs, Cristiano Ronaldo, était le forfait de dernière minute contre Leicester après avoir contracté une maladie, selon la presse britannique. Déjà en difficulté offensivement depuis le début de la saison, les Red Devils se présentaient alors en 4-2-3-1 avec la présence de Varane, Pogba, Sancho et Elanga sur les ailes. Alors que Fernandes occupait un rôle de buteur à la place de son compatriote.



Et dans cette configuration, les hommes de Rangnick n'y arrivaient pas. La tête de Pogba manquait de puissance pour inquiéter Schmeichel (21e), qui s'employait parfaitement devant Fernandes (27e). Globalement, ce sont les Foxes qui étaient les plus entreprenants dans ce premier acte. À l'instar de Iheanacho (31e) et Barnes (36e), qui manquaient de peu le cadre, et au détriment d'un public d'Old Trafford en plein ennui. Sans réussir à faire la différence et beaucoup trop peu dangereux, Manchester United repartait donc logiquement au vestiaire avec le score vierge.



Manchester United évite le pire

Après la pause, les Foxes se montraient plus dangereux et Barnes adressait un premier avertissement pour la défense mancunienne (60e). Toujours sans réaction, les Red Devils encaissaient donc l'ouverture du score quelques minutes plus tard. Après une récupération dans les pieds de Fernandes, les Foxes progressaient et Maddison pouvait transmettre un joli centre... directement sur la tête d'Ịheanachọ (1-0, 63e). Mais quelques instants plus tard, United se réveillait et Fernandes frappait avec puissance vers Schmeichel... qui repoussait dans les pieds de Fred (1-1, 66e).



Une égalisation presque inespérée, alors que Leicester poussait pour reprendre son avantage. De Gea sortait alors le grand jeu devant Maddison (72e)... et l'international anglais voyait ensuite son but être refusé pour une faute au départ de l'action (81e). Finalement, les Red Devils arrachaient donc un triste match nul sur leur pelouse et stagnent à la sixième place au classement avant d'aller à Everton. Leicester, 9e, ne jouera pas l'Europe l'an prochain, mais espère bien finir la saison et enchaîner la semaine prochaine, à Crystal Palace.