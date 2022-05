Premier League : Mané et Cristiano Ronaldo pas nommés au titre de meilleur joueur de la saison

Joueur du mois d'avril, mais pas de l'année. Cristiano Ronaldo, attaquant portugais de Manchester United, ne fait pas partie de la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Premier League. Son compatriote de Manchester City Bernardo Silva et l'ailier sénégalais de Liverpool Sadio Mané manquent aussi à l'appel.



Les noms des huit joueurs sélectionnés ont été dévoilés ce vendredi. Parmi eux, on retrouve deux joueurs des Reds - le latéral droit Trent Alexander-Arnold et l'Egyptien Mohamed Salah, récompensé en 2018 - et deux Cityzens : Joao Cancelo et Kevin De Bruyne, auteur d'un quadruplé mercredi face à Wolverhampton (5-1). Jarrod Bowen (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Heung-min Son (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton) complètent la sélection.



Selon vous, qui devrait être élu meilleur joueur de la saison de Premier League ?



