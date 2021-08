Premier League: Sadio Mané ouvre son compteur but de la saison et entre dans le Top 4 des meilleurs buteurs africains

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a inscrit son premier but de la saison ce samedi au cours du match contre Burnley, comptant pour la deuxième journée de Premier League.



Liverpool a ouvert le score à la 18ème minute par le biais de Diogo Jota. Avant que le Sénégalais ne double la mise à la 69e minute.



Les Reds enchaînent un deuxième succès après leur victoire de la première journée contre Norwich (0-3).



Avec ce but, Sadio Mané entre dans le Top 4 des meilleurs buteurs africains de Premier League avec 96 buts. Juste devant le Nigérian Yakubu (95 buts) et derrière le trio de tête : Drogba (97 buts), Salah (98 buts) et Didier Drogba (104 buts).