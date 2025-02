Premier League : un Marmoush étincelant porte Manchester City, Fulham s’offre Nottingham

Aston Villa 1 - 1 Ipswich : Watkins (69e) / Delap (56e)

Fulham 2 - 1 Nottingham : Smith Rowe (15e), Bassey (62e) / Wood (37e)

Avec Footmercato



Suite de la 25e journée de Premier League. Manchester City a dominé Newcastle 4-0 grâce à un triplé d’Omar Marmoush. L’Egyptien a ouvert le score à la 19e minute (1-0), puis a doublé la mise dès la 24e minute (2-0), joliment servi par Ilkay Gundogan. L’attaquant a complété son solide match avec un nouveau but (33e, 3-0), assisté cette fois-ci par Savinho.Manchester City a affiché une nette supériorité, et a continué de dérouler son jeu. James McAtee a même finalement creusé l’écart pour les Citizens (84e, 4-0). Ce joli succès permet au club mancunien de s’octroyer la 4e place au classement.Dans une rencontre du multiplex de 16h, Fulham a remporté une belle victoire contre Nottingham. Emile Smith Rowe a d’abord ouvert le score (15e, 1-0). Chris Wood a ensuite égalisé pour Nottingham à la 37e minute, sur une passe de Morgan Gibbs-White, avant que Calvin Bassey marque finalement le but de la victoire pour Fulham à la 62e minute. Malgré cette défaite, Nottingham reste sur le podium, 3e avec 47 points. De son côté, Fulham est 8e.Enfin, Bournemouth s’est également octroyé une victoire importante contre Southampton (1-3). Un résultat qui permet au club de se positionner à une belle 5e place de Premier League.