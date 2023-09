Premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 : Mozambique – Sénégal, un match retour décisif pour les deux équipes

Après le nul (1-1) à l’aller, le Mozambique et le Sénégal se retrouvent, ce lundi à 17h00 au stade Lat Dior de Thiès, pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024.



Le match entre le Mozambique et le Sénégal sera décisif pour les deux équipes. Chacune des formations tentera de décrocher le ticket pour le deuxième et dernier tour pour affronter le vainqueur du match Égypte / Soudan.