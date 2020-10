PremierLeague - Everton enregistre son premier revers de la saison contre Southampton (2-0)

Un an jour pour jour après avoir été étrillé 0-9 par Leicester dans son antre du St Mary's Stadium, Southampton a brillamment effacé le spectre de cette déroute, ce dimanche, en faisant chuter pour la première fois de la saison le leader de Premier League, Everton (2-0).



Une semaine après avoir laissé filer leurs premiers points en Championnat face à Liverpool (2-2) à Goodison Park, les hommes de Carlo Ancelotti, privés de leur capitaine Seamus Coleman (blessé aux ischio-jambiers) ont livré une prestation aussi pâlotte que le vert de leur troisième maillot qu'ils étrennaient sur la pelouse des Saints.



Gylfi Sigurdsson a, certes, touché le haut de la barre transversale d'Alex McCarthy d'une frappe lointaine (19e). Ce fut l'unique frisson ressenti par Southampton, qui a largement maîtrisé les débats. Une minute après avoir repoussé une frappe de Romeu, Jordan Pickford était transpercé par un tir tendu de James Ward-Prowse. Sur une touche, le milieu de terrain sollicitait un relais de Danny Ings et échappait à Lucas Digne pour marquer du droit (1-0, 27e).



La formation de Ralph Hasenhüttl s'envolait logiquement avant la pause. Sur un centre de la gauche d'Ings, Che Adams, oublié au second poteau, profitait d'une interception ratée de Sigurdsson pour aligner tranquillement Pickford de près (2-0, 35e).



L’Equipe