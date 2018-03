Première League: Liverpool bat Newcastle (2-0), deux buts marqués par Salah et Mané

Liverpool a fini de battre Newcastle sur la marque de (2-0) ce samedi à l'occasion de la 29ème journée de la Première League anglaise.

L'égyptien Mouhamed Salah ouvert le score à la 40ème avant que l’internationale sénégalais , Sadio Mané ne inscrive le second but à la 55ème minute. Le feu follet a marqué avec son pied droit sur une limpide du brésilien Firmino.



Le "Lion" inscrit à cette occasion son 14 buts de la saison et son 5ème lors de ses trois derniers matchs. Contre Porto, il a marqué trois buts, un contre Westham et celui de ce samedi. Il a aussi délivré 8 passes décisives.

Mané a cédé sa place à la 74ème minute à Lallana.