Première en Inde, des gisements de terres rares mis en vente

Du graphite dans le Tamil Nadu, du nickel dans le Gujarat, du phosphore dans l’Uttar Pradesh, au total ce sont vingt blocs, des terrains contenant des réserves de minerai, qui ont été mis en vente en Inde ce mercredi 29 novembre. L'enchère dure un mois et cette première était lancée lors d’un événement organisé par le ministère des Mines.



La demande en terres rares, indispensables pour la fabrication des batteries, des écrans informatiques ou encore des infrastructures énergétiques, est en pleine explosion en Inde. Mais le pays dépend en très grande partie des importations pour y répondre.

Liste de trente minerais Fin juin, le gouvernement a publié une liste de trente minerais dont il entend réduire au maximum les importations. Six millions de tonnes de lithium avaient précédemment été repérées dans le Cachemire. En août, la loi indienne a été modifiée pour permettre la vente aux enchères de terres rares.



L'objectif est d'impliquer le secteur privé dans la recherche et l’exploitation de ces minerais. Parmi les vingt terrains mis en vente, seize contiennent des quantités de terres rares qui n’ont pas été précisément évaluées. Des représentants de l'Argentine et l’Australie étaient présents.