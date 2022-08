Première journée Premier League: Liverpool bute sur Fulham (2-2)

Peter Crouch avait déjà commencé à alimenter la polémique avant le match, expliquant qu'il aurait été furieux si, comme Darwin Nunez, il avait été laissé sur le banc pour la première de la saison, une semaine après avoir été décisif dans la conquête par les Reds du premier titre de la saison.



Si c'était l'état d'esprit du buteur uruguayen, arrivé de Benfica à l'intersaison, cela ne s'est pas vu à son entrée en jeu à la 51e minute de jeu, en remplacement de Roberto Firmino, alors que les Reds étaient menés 1-0 depuis la demi-heure de jeu, la faute au serial buteur serbe Aleksandar Mitrovic (43 buts en 44 matchs de Championship la saison passée).



Un doublé de Mitrovic

Liverpool pensait avoir fait le plus dur, mais dans la foulée, belle faute de Van Dijk sur Mitrovic et doublé sur penalty du buteur serbe (2-1, 72e). Décimé par les blessures, Liverpool s'en sort au final sur un but de l'inévitable Mohamed Salah (un but lors de six derniers matchs inauguraux en Premier Ligue) qui reprend un ballon mal contrôlé par Darwin Nunez (2-2, 81e).



Jordan Henderson a eu beau toucher la barre d'un tir lointain à la 94e minute, C'est la première fois depuis 2017 que Liverpool égare des points dès le premier match de la saison. Espérons pour les Reds et leurs supporters qu'ils n'en manquent pas à la fin d'un championnat qui s'annonce encore plus disputé que la saison dernière.