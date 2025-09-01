Préparatifs du Gamou de Ndiassane : le ministre de l’Intérieur salue un niveau d’exécution « acceptable »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a présidé jeudi dernier, la rencontre nationale consacrée aux préparatifs du Gamou annuel de Ndiassane, prévu le 4 septembre prochain. La réunion s’est tenue en présence de Serigne Khalifa Abdallah Kounta, porte-parole de Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, Khalife général de la famille Ahloul Kountiyou, entouré d’une forte délégation.Au cours des échanges, le porte-parole du Khalife a relevé plusieurs préoccupations, notamment dans les domaines de la santé, de l’assainissement, des routes, de l’électricité et des télécommunications. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place un programme spécial d’électricité pour Ndiassane, tout en critiquant l’Agence des routes (Ageroute), accusée de n’avoir « rien construit dans la cité religieuse depuis dix ans ».En réponse, le ministre Jean-Baptiste Tine s’est dit satisfait du « niveau acceptable » des travaux en cours. Il a annoncé que le secrétaire général de son département assurera un suivi quotidien des décisions prises, en particulier pour la santé, l’électricité et l’assainissement, jusqu’à la fin du Gamou.Le ministre a également sollicité des prières du Khalife général pour la réussite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, dans le cadre du « projet de transformation systémique du Sénégal ».Le Gamou de Ndiassane, l’un des plus grands rassemblements religieux du pays, attire chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région.