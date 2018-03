Préparation CAN 2018 Handball: les « lionnes » ont bouclé leur premier stage avec deux victoires

En France depuis le lundi 19 mars dernier, les « Lionnes » de handball ont bouclé ce dimanche 25 mars leur premier stage de préparation pour la prochaine CAN 2018 qui aura lieu en décembre en République Démocratique du Congo (RDC), a informé un communiqué de la Fédération sénégalaise de handball (Fshb) parvenu à Pressafrik.



Durant ce stage, les Sénégalaises ont joué et remporté deux matchs amicaux, face à St Grégoire Rennes Métropole (SGRMH), (27-26) et face à Nantes qui évolue dans la Division N1 française, a indiqué le document.



La sélection nationale sénégalaise est composée dans sa majorité par des joueuses qui évoluent en France notamment Hadja Sawaneh et Doungou Camara (HAC), Amina Sankharé, Fanta Keita, Raissa Dapina et Laura Kamdop (Fleury), Hawa N’Diaye (Chambray) et Hatadou Sacko (Nice).



L’objectif du coach de l’équipe nationale et actuel entraîneur de Rostov-Don, Frédéric Bougeant dans cette Coupe d’Afrique est d’être dans le podium afin de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde Japon 2019. «Bougeant et l’ensemble de son staff technique (…) repartiront de l’avant pour tenter de décrocher une qualification pour les prochains championnats du monde de Tokyo (Japon) en 2019. Pour cela, il faudra terminer dans les trois premières places de la prochaine CAN prévue au Congo en décembre prochain », a précisé Sambou Biagui, président de la Commission Presse et Communication de la Fshb.