Préparation CAN 2023: Le match amical Sénégal-Cameroun maintenu

A la suite du tirage au sort qui a mis le Sénégal et le Cameroun dans la même poule, le doute plane sur la tenue du match amical entre les deux équipes, prévu lundi à Lens. Mais très vite, l'incertitude qui enveloppait la rencontre prévue au stade Bollaert de Lens, a été levée. La Fédération sénégalaise aurait informé que le match est maintenu.

C'est à la suite d'une réunion d'urgence qui a été organisée juste après la cérémonie dans le but de s'accorder sur la tenue ou pas du match qui était menacé après le tirage. Car il y aurait une réglementation qui interdirait une confrontation entre les équipes d'une même poule à trois mois de la compétition.

« Il y avait une probabilité qu'on soit dans le même groupe, on savait que c'était possible, mais il fallait programmer des matchs, à cause des délais à respecter. J’y vais parler avec l'agence organisatrice du match ainsi que du président Samuel Eto'o pour qu'on puisse voir quel aménagement faire. Au-delà d'une règlementation éventuelle, c'est déjà assez compliqué de jouer deux mois avant de se retrouver dans la même poule. Ce n'est pas évident. C'était une date FIFA, les joueurs se sont retrouvés et les préparations étant faites, on va voir quels sont les solutions à pallier en l'absence d'adversaire. A défaut, on aura eu un bon rassemblement et on s'en tiendra à cela. Dans l'organisation de la compétition, il faudra prendre en compte cette donne pour le futur», avait confié Augustin Senghor à la presse.

Après la réunion avec les parties concernées, il a été décidé de maintenir la rencontre.