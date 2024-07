Préparation des JO de Paris : la Guinée U23 s’impose face à l'Argentine (1-0)

À une semaine du début des Jeux olympiques de Paris 2024, la sélection de la Guinée U23 s'est imposée face à l'Argentine (1 - 0) grâce à un but de Mohamed Soumah à la 72e minute. Le match s'est joué en France au stade municipal de Vitré ce vendredi.



Fraîchement vainqueur de la Copa America, Julien Alvarez faisait partie de l’équipe d’Argentine qui s’est inclinée devant la Guinée en match de préparation.



Pour rappel, la Guinée est dans la même poule que la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Les Jeux olympiques sont prévus du 26 juillet au 11 août en France. L’Afrique sera représentée dans le tournoi de football par le Maroc, l’Égypte, le Mali et la Guinée.