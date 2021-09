Près de 2174 nouvelles inscriptions sur les listes électorales à Louga

Selon le président de la Commission de révision exceptionnelle dans le département de Louga, Pathé Dabo, près de 2174 modifications et nouvelles inscriptions ont été enregistrées sur les listes électorales depuis le 31 juillet dernier





À une semaine de la date de clôture de ces inscriptions, la commission de révision de Louga a enrôlé 1046 nouveaux inscrits et effectué près de 1128 modifications, rapporte l’APS.



"Les modifications concernent les changements de lieux de vote, de circonscription. Nous n’avons effectué pour le moment qu’une seule radiation et une seule demande pour le changement de statut, c’est à dire un civil qui rentre dans la vie militaire ou vice versa’’, a précisé M. Dabo sur le site de l’Agence de presse sénégalaise.