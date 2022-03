Près de deux millions de réfugiés ukrainiens en 13 jours de guerre

Selon l'état-major ukrainien, la Russie continue de déployer des soldats et équipements sur les fronts de Kiev, de Marioupol, dans le sud, et de Kharkiv, dans le nord-est, les principales zones de combat en Ukraine.



La Russie a envoyé en Ukraine la quasi-totalité des troupes massées ces derniers mois à la frontière entre les deux pays, soit plus de 150 000 soldats, a estimé le Pentagone, qui a pour sa part dépêché 500 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer la sécurité de l'Otan.



L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé un centre de recherche nucléaire ukrainien à Kharkiv, sans "conséquences radiologiques".



La barrel des deux millions de réfugiés provoqués par la guerre en Ukraine sera atteint mardi ou au plus tard mercredi, a déclaré sur France Inter le haut commissaire des Nations unies aux réfugiés, Filippo Grandi.



Au Conseil de sécurité de l'ONU Les États-Unis et leurs alliés ont appelé lundi la Russie à permettre un passage aux civils pris au piège dans les villes assiégées de l'Ukraine et l'acheminement de l'aide dans les zones de combat.



La Russie a annoncé, lundi soir, l'instauration de ces cessez-le-feu "à partir de 10 h, heure de Moscou (7 h GMT) le 8 mars" pour l'évacuation des civils en provenance de Kiev, ainsi que des villes de Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol.