Présence des femmes au dialogue politique: Amsatou Sow Sidibé dénonce une "discrimination manifeste"

Le leader du mouvement Car Leneen dénonce l’absence des femmes sur la table de négociations lors de l’ouverture du dialogue national lancé le 28 mai dernier. Le Professeur (Pr) Amsatou Sow Sidibé parle d’une "discrimination manifeste".



« J’attends que l’on respecte la résolution 1325 du système des Nations Unies qui exige que les femmes soient à la table de négociations. Là, je ne vois presque pas de femmes et ça l’inquiète. Mais, il y a un problème de discrimination et c’est quelque chose de manifeste, est tellement loin de la parité », fulmine-t-elle.



Avant de « demander vraiment que l’on soumette sur la table cette résolution 1325. Les femmes sont les principales victimes de tout, de la pauvreté, de l’insécurité, mais il faut qu’on les implique au plus haut niveau, mais ce sont toujours des oublis inadmissibles », conclut-elle.