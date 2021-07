Présentielle à Sao Tomé-et-Principe: les fortes attentes des électeurs

A 31 ans, Romilson Silveira est un jeune très actif dans la société santoméenne. Avocat et président du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, il considère que le prochain chef de l’État doit coopérer avec le Premier ministre pour trouver des entrepreneurs qui viennent investir à São Tomé-et-Principe : il nous faut « un président qui est plus actif, qui pourrait vraiment amener la stabilité politique, et aussi, pourrait appuyer le gouvernement à trouver des investisseurs pour venir dans le pays ».



Un espoir partagé par Lara Sousa Dias, jeune étudiante en Relations internationales, qui estime que le nouveau président de la République doit être un leader capable d’unir la nation : « Qu’il soit un leader pour faire avancer le pays. Il doit être ami du peuple, il doit prendre de bonnes décisions. J’espère que cette élection se passe bien et que dans cinq ans on ne souffre pas encore ».



Selon le porte-parole de la Commission électorale nationale, Victor Correia, les résultats globaux des élections présidentielles seront connus ce lundi.