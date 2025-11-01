Réseau social
Président Diomaye Faye : « En ce jour de Toussaint, j’adresse mes pensées fraternelles à nos compatriotes catholiques »
À l’occasion de la fête de la Toussaint célébrée ce 1er novembre, le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message aux catholiques.
 
« En ce jour de Toussaint, j’adresse mes pensées fraternelles à nos compatriotes catholiques », a-t-il écrit sur sa page Facebook.
 
« Que ce temps de recueillement soit pour tous un moment de paix, de souvenir et de solidarité autour de ceux qui nous ont quittés », a ajouté le chef de l’État.


Samedi 1 Novembre 2025 - 18:56


