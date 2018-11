Présidentielle 2019 : And Jëf/Pads/Authentique investit Macky Sall

C'est pour cela, lance-t-il, "nous allons l'aider à avoir ce second mandat et continuer avec lui dans cette direction".

Le leader du parti And Jëf/Pads/Authentique, Landing Savané, a investi Macky Sall pour la présidentielle du 24 février 2019. La cérémonie a eu lieu au cours d'un conseil national d'investiture tenu ce samedi au Théâtre Daniel Sorano à Dakar.Le Conseil, dans sa résolution finale, a soutenu que le bilan du premier mandat du Président Macky Sall est "globalement positif et totalise des réalisations économiques, sociales et financières sans précédent". Il estime que "si la cadence actuelle est maintenue et articulée avec les retombées attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz en 2020, la gouvernance améliorée, le dialogue renforcé, l'émergence du Sénégal se fera bien avant 2035 et de manière inclusive".Ainsi, il "confirme la position du bureau politique du 18 septembre dernier et s'engage à faire de Macky Sall son propre candidat" à la prochaine élection présidentielle de février 2019. Et appelle "toutes les fédérations et structures du parti, toutes les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à se mobiliser pour une victoire éclatante du candidat Macky Sall au premier tour".Selon Landing Savané, secrétaire général de ‘'And Jëf/Pads/A depuis 2012, "le Sénégal a réalisé sous l'impulsion du président Macky Sall des bonds qualitatifs en matière d'amélioration des conditions d'existence des populations, particulièrement des couches les plus défavorisées, de consolidation des bonnes pratiques politiques et sociales, d'instauration d'un Etat de droit équitable, de réduction de la fracture numérique, de restauration de la gouvernance locale et de l'image de marque du Sénégal, qui est devenu un pays respecté dans le monde pour le rôle qu'il joue au sein des organisations internationales et pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité collective. Et le travail engagé pour l'intérêt général est remarquable".