Présidentielle 2019 : Baldé, Diagne Fada... lancent la coalition pour une alternative démocratique/Disso

LDR/YEESAL de Modou Diagne Fada, Visions alternatives VISA de Déthié Diouf, de l'UCS d'Abdoulaye Baldé, du PCDS de Samba Bathily et de Deug Mo Wor de Modou Fall, se sont retrouvés autour de la Coalition pour une alternance démocratique/Disso. Les cinq (5) partis auront une candidature unique à la prochaine présidentielle pour faire face au Président Macky Sall.



«Nous venons de monter une coalition électorale qui s’appelle coalition pour une alternative démocratique/Disso. C’est une coalition électorale et nous avons décidé ensemble, les cinq (5) partis qui la composent, et ben sûr ça va s’agrandir dans les jours qui viennent d’unifier nos forces, de faire une stratégie commune et d’avoir une candidature communale électorale à l’élection présidentielle », a déclaré le porte-parole de ladite coalition.



Abdoylaye Baldé de préciser que : «pour l’instant, nous avons juste lancé la coalition qui est une plateforme politique de proposition, nous allons bâtir un programme alternatif, nous allons discuter et après nous allons passer sur la question de la candidature unique».



S’agissant de qui sera à la tête de ladite coalition, le maire de Ziguinchor d’informer qu’ils mettront en place un comité qui va réfléchir sur une candidature commune, qui va faire des propositions.